Colorado'daki Liseye Silahlı Saldırı: 2 Öğrenci Ağır Yaralı, Saldırgan Hayatını Kaybetti
ABD'nin Colorado eyaletindeki Evergreen Lisesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda, 16 yaşındaki bir öğrenci iki arkadaşını ağır yaraladıktan sonra intihar etti. Olay sonrası yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı ve durumlarının kritik olduğu bildirildi.
ABD'nin Colorado eyaletinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda, 2 öğrenci ağır yaralandı, saldırgan yaşamını yitirdi.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Colorado'daki Evergreen Lisesi'nde 16 yaşında bir erkek öğrenci, yerel saatle 12.30'da arkadaşlarına ateş açtı.
2 okul arkadaşını yaralayan öğrenci, ardından kendisini vurdu.
Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Saldırgan, hastanede hayatını kaybetti.
Yaralı 2 öğrencinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Polis, saldırgan ve yaralıların kimliklerini açıklamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel