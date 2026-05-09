Haberler

ABD'de bir yolcu uçağı, kalkış sırasında piste çıkan kişiye çarparak ölümüne neden oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Colorado eyaletinde bir yolcu uçağı, kalkış sırasında piste çıkan bir kişiye çarparak ölümüne neden oldu. Olay yerinde 12 kişi de yaralandı.

NEW ABD'nin Colorado eyaletinde bir yolcu uçağının, kalkış sırasında piste çıkan bir kişiye çarparak ölümüne neden olduğu belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Denver Uluslararası Havalimanı'nda dün gece Frontier Airlines'a ait bir uçak, kalkışa geçtiği sırada piste çıkan kişiye çarptı.

Pilot havalanmayı durdururken, söz konusu kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Çarpmanın ardından uçağın motorunda yangın çıktığı belirtildi.

Frontier Airlines, uçakta bulunan 224 yolcunun pistte acil tahliye edildiğini ve 12 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sean Duffy ise yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden kişinin havalimanı güvenliğini ve çevre çitlerini aşarak piste doğru koştuğunu ifade etti.

Havalimanı yetkilileri, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA / Islam Doğru
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı

13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran'dan canlı yayında tartışma yaratan hareket

Canlı yayında tartışma yaratan hareket
Elazığ'da beyaz ala geyik bu kez koyun sürüsünde görüldü

Sürünün arasına karıştı, çobanlar hayretle izledi
Icardi maçtan sonra tası tarağı toplayıp gidiyor! Galatasaray'da bir dönem sona erdi

Bir devir sona erdi!

Yüksel Yıldırım büyük hayalini açıkladı! Gerçekleştirirse yer yerinden oynar

Büyük hayalini açıkladı! Gerçekleştirirse yer yerinden oynar
Sadettin Saran'dan canlı yayında tartışma yaratan hareket

Canlı yayında tartışma yaratan hareket
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu

Kayıtsız kalamadılar! İngilizlerden göğsümüzü kabartan manşet

Daha 32 yaşındaydı! Yediği mantar hamile kadının sonu oldu

Daha 32 yaşındaydı! 5 aylık Çorumlu Rüveyda'nın sonu oldu