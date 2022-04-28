Son dakika... ÇOCUKLARIN TARTIŞMASINA AİLELER KARIŞTI 2 AĞIR YARALI, 6 GÖZALTI

KÜTAHYA'da 2 çocuğun tartışması, ailelerinin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi ağır yaralanırken, 6 kişi de gözaltına alındı.

L.A. (15) ile N.A. (17), dün öğle saatlerinde tartıştı. N.A.'nın yakınları, gece saatlerinde L.A.'nın oturduğu Yunus Emre Mahallesi Lojman Sokak'a gitti. İki aile arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada N.A.'nın yakınlarından Mehmet Aydın (30) ile Mehmet Altınata (33), isabet eden kurşun ve bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından 2 yaralı, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de kavgaya karıştığı tespit edilen Hüsamettin Arıcı (51), L.A. (15), Latif Arıcı (28), Latif Arıcı (21), Emirhan Ay (19) ve Batuhan Atıcı'yı (21) gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise pompalı tüfeğin yanı sıra 9 boş kovan, 2 bıçak ile 2 sopa ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel