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Çocuklar için kurulan araştırma komisyonuyla ilgili önemli karar yayımlandı

Çocuklar için kurulan araştırma komisyonuyla ilgili önemli karar yayımlandı
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Çocukların korunmasıyla ilgili kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırması komisyonuna üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, "çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun Başkanı AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu oldu.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu komisyon başkanvekili, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas komisyon sözcüsü, MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık ise katip üye olarak belirlendi.

Komisyon üyeleri de CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan ve AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu'ndan oluştu.

Çocuklar için kurulan araştırma komisyonuyla ilgili önemli karar yayımlandı

Kaynak: AA / Güncel
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