Kardan Kız Kulesi yapan çocuklar, bakanlığın davetlisi olarak İstanbul'a gitti

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kardan yapılmış Kız Kulesi, çocukları İstanbul'a davet eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ilgisini çekti. Çocuklar, yaptıkları eserle büyük beğeni topladı.

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde kardan yaptıkları Kız Kulesi'nin karşısında çay içen çocukları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy İstanbul'a davet etti. Çocuklar Kız Kulesi'ni görmek için İstanbul'a gitti.

Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde yaşayan Adem Soylu, yeğenleriyle birlikte kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Çocuklar, Soylu'dan Kız Kulesi manzarasına karşı çay içmek istediklerini söyledi. Çocukların talebi üzerine Adem Soylu, İstanbul'un simgelerinden Kız Kulesi'ni yapmaya karar verdi. Soylu, çocukların da yardımıyla yaklaşık 2 saatte çalışmasını tamamladı. Çocukların yaptıkları bu çalışma medyada büyük ilgi gördü. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, çocukları Kız Kulesi'ni görmeleri için İstanbul'a davet etti.

VALİ ŞİMŞEK ÇOCUKLARI AĞIRLADI

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kardan İstanbul'un simgelerinden Kız Kulesi'ni inşa ederek büyük beğeni toplayan Adem Soylu ile yeğenleri Rasim Soylu, Badesu Soylu, İlyas Şahin ve İlker Şahin'i valilik makamında kabul etti. Çocukların, yaptıkları kardan Kız Kulesi manzarasında çay içtikleri anları sanal medyada paylaşılan görüntülerle kısa sürede geniş kitlelere ulaşan bu anlamlı çalışmaya ilişkin olarak Vali Şimşek, çocuklarla bir süre sohbet etti.

KIZ KULESİNİ YERİNDE GÖRECEKLER

Vali Şimşek, sohbette kardan yapılan Kız Kulesi'nin ortaya çıkış süreci, yapım aşamaları ve çocukların bu fikri nasıl geliştirdikleri hakkında bilgi aldı. Ortaya konulan emeğin, üretkenliğin ve hayal gücünün son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Vali Şimşek, çocukların bu yaşta sanata ve estetik düşünceye ilgi duymasının memnuniyet verici olduğunu belirtti. Bu güzel çalışmanın sanal medya ve basında yer bulmasının ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetlisi olarak bugün İstanbul'a gidecek olan Adem Soylu ve çocukları tebrik eden Vali Şimşek, kendilerini bu başarılarından dolayı kutladı.

Vali Şimşek, çocukların hayallerinin desteklenmesinin, öz güvenlerinin artırılmasının ve yeteneklerinin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Vali Şimşek, günün anısına çocuklara Sivasspor forması hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Valilik tarafından misafir edilen çocuklar daha sonra uçakla İstanbul'a gitti.

