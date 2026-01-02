İş makinesinin önünü kesen çocuklar, kaydıkları alanın temizlenmemesini istedi
Üzümlü ilçesinde çocuklar, etkili olan kar yağışı sonrası, kar temizleme çalışması yapan iş makinesinin önüne geçerek durdurdu. Operatörle görüşen çocuklar, kızakla kaydıkları alanın temizlenmemesini istedi. Çocukların operatörle görüşmelerini cep telefonu ile kaydeden çevredekiler o anları sanal medyada paylaştı. Çocukların görüntüleri büyük ilgi gördü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel