İş makinesinin önünü kesen çocuklar, kaydıkları alanın temizlenmemesini istedi

Erzincan'da çocuklar, kar temizleme çalışması yapan iş makinesinin önünü keserek, kızakla kaydıkları alanın temizlenmemesini istedi. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ERZİNCAN'da çocuklar, iş makinesinin önünü keserek operatörden, kızakla kaydıkları alanın temizlenmemesini istedi. Çocukların görüntüsü sanal medyada büyük ilgi gördü.

Üzümlü ilçesinde çocuklar, etkili olan kar yağışı sonrası, kar temizleme çalışması yapan iş makinesinin önüne geçerek durdurdu. Operatörle görüşen çocuklar, kızakla kaydıkları alanın temizlenmemesini istedi. Çocukların operatörle görüşmelerini cep telefonu ile kaydeden çevredekiler o anları sanal medyada paylaştı. Çocukların görüntüleri büyük ilgi gördü.

