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Çocuklar İçin Kar Sürprizi: Çatalzeytin Belediyesi Kamyonla Kar Getirdi

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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, kar yağmadığı için üzülen öğrencilere sürpriz yapıldı. Belediye, dağlık bölgelerden kamyonlarla kar getirerek okul bahçesine döktü. Çocuklar dersten çıktıklarında karla buluşup kartopu oynamanın keyfini çıkardı.

Kastamonu'da, Çatalzeytin Belediyesi tarafından öğrenciler için kamyonla kar getirilerek okul bahçesine döküldü.

Çatalzeytin ilçe merkezine kar yağmaması üzerine Belediye Başkanı Ahmet Demir, öğrencilere bir sürpriz yapmaya karar verdi. İlçenin dağlık bölgelerinden kepçelerle kamyonlara doldurulan karlar Yunus Emre İlkokulu ve Ortaokulu bahçesine boşaltıldı.

Dersten çıktıklarında okul bahçesinde kar gören çocuklar doyasıya eğlendi. Belediye Başkanı Demir de çocuklarla birlikte kartopu oynadı.

Demir, yaptığı açıklamada, Kastamonu'nun pek çok bölgesinde kar olduğunu ancak ilçe merkezine yağmadığını belirtti.

Kar bekleyen öğrencilerin üzüldüğünü ifade eden Demir, "Meteoroloji, pazartesinden itibaren kar yağışı var demişti ama ilçeye yağmayınca onlar da üzülmüştü. Kar yağmadı ama onlar kar yağışını hayal etmişti. Biz de onlara güzel bir sürpriz yapıp kamyonlarla karı ayaklarına getirdik. Çocukların hayalini gerçekleştirdik." dedi.

Belediye İtfaiye Amiri Aykut Karan ise "Özlemle beklediğimiz kar yüksek kesimlerde yağdı. Belediye Başkanımızın talimatıyla ekibimizle birlikte çalışıp çocuklarımızı karla buluşturduk." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Elif Erdoğdu Hamarat - Güncel
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