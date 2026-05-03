"Çocuklar Güvende" mobil uygulaması, ITU yarışmasında ilk 20'ye girdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: - "Çocuklarımızın dijital dünyadaki yol arkadaşı olan uygulamamız, Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin yarışmasında 1596 katılımcı arasından ilk 20'ye girdi"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocuklar Güvende" mobil uygulamasının, Uluslararası Telekomünikasyon Birliğince (ITU) düzenlenen "2026 Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi Ödülleri"nde ilk 20'ye kaldığını bildirdi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından, "Çocuklar Güvende uygulamamız, uluslararası arenada" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımızın dijital dünyadaki yol arkadaşı olan uygulamamız, Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin yarışmasında 1596 katılımcı arasından ilk 20'ye girdi." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, oylama sürecini anlatan videoya da yer verildi.

Oy verme işlemi 5 Mayıs'a kadar, "https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2026/Vote" adresinden gerçekleştirilebilecek.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
