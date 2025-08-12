Çocuklar Epiphaneia Antik Kentini Ziyaret Etti
Hatay'ın Erzin ilçesinde çocuklar, İssos Mozaik Atölyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Epiphaneia Antik Kentini ziyaret etti ve mozaik tablosu çalışması gerçekleştirdi.
Hatay'ın Erzin ilçesinde çocuklar, Epiphaneia Antik Kentine ziyarette bulundu.
İssos Mozaik Atölyesi tarafından çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.
Etkinlik kapsamında Erzin ilçesindeki Epiphaneia Antik Kentini ziyaret eden çocuklar buradaki çalışmalarla ilgili bilgilendirildi.
Antik kenti de gezen çocuklar daha sonra renkli taşlarla mozaik tablo çalışması gerçekleştirdi.
