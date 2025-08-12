Çocuklar Epiphaneia Antik Kentini Ziyaret Etti

Çocuklar Epiphaneia Antik Kentini Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Erzin ilçesinde çocuklar, İssos Mozaik Atölyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Epiphaneia Antik Kentini ziyaret etti ve mozaik tablosu çalışması gerçekleştirdi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde çocuklar, Epiphaneia Antik Kentine ziyarette bulundu.

İssos Mozaik Atölyesi tarafından çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Erzin ilçesindeki Epiphaneia Antik Kentini ziyaret eden çocuklar buradaki çalışmalarla ilgili bilgilendirildi.

Antik kenti de gezen çocuklar daha sonra renkli taşlarla mozaik tablo çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
Cuma namazı için hoparlörlerden ezan okuma girişimi ülkeyi karıştırdı

Cuma namazı için hoparlörlerden ezan okuma planı ülkeyi karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avcı yalanı değil gerçek! Yakaladığı hayvanın eti mavi çıktı

Avcı yalanı değil gerçek! Yakaladığı hayvanın eti mavi çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.