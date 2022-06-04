Sıcaklara dayanamayan çocuklar sulama kanallarında yüzerek serinliyorlar - Haberler

Sıcaklara dayanamayan çocuklar sulama kanallarında yüzerek serinliyorlar

ADANA - Adana'nın Kozan İlçesinde yaz aylarının sıcağına dayanamayan çocuklar serinlemek için mahallerinden geçen kanallarda yüzerek vakit geçiriyorlar.

Güneri Mahallesi Kozan Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinden geçen kanallarda tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar sıcak havada kanalın serin sularında yüzerek serinlemeye çalışıyorlar.

Kalabalık bir çocuk gurubu hafta sonu tatilini de fırsat bilerek bir araya gelip sulama kanalında yüzüp serinlediler. Gazetecilere açıklamada bulunan çocuklar; "Ne yapalım havalar çok sıcak, paramız yok bizde burada bedava serinliyoruz. Yetkililerden ilçemize bizler için ücretsiz bir havuz istiyoruz" dediler.