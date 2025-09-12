Çocuk Suçlular İçin Cezaların Artırılması Talep Ediliyor

ANKARA'da 10 Ağustos'ta 18 yaşından küçük şüpheliler tarafından bıçaklanarak öldürülen Hakan Çakır'ın (23) babası Şahin Çakır, 8 Eylül'de yaşıtı D.G. (15) tarafından öldürülen Fatih Acacı'nın (15) babası Mehmet Ali Acacı'ya taziye ziyaretinde bulundu. Şahin Çakır, çocuk suçlularla ilgili düzenlemenin bir an önce yapılmasını isteyerek, "Bizim başımıza geldi ama bir başka Ahmet'in, Mehmet'in başına, kimsenin çocuğunun başına gelmesin" dedi. Mehmet Ali Acacı da "Cezaların artırılması gerekiyor" dedi.

Keçiören ilçesinde çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır, 10 Ağustos'ta, kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle tartışması sonucu çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Hakan Çakır'ın öldürülmesiyle ilgili yaşı 18 yaşından küçük şüphelilerden olduğu 10 kişi gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı. Pursaklar ilçesinde 8 Eylül'de meydana gelen olayda ise 15 yaşındaki Fatih Acacı, aynı yaştaki Doğukan G. tarafından parkta bıçaklanarak öldürüldü. Doğukan G. olayın ardından gözaltına alınıp tutuklandı.

'BAŞKA AHMET'İN, MEHMET'İN BAŞINA GELMESİN'

Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır, evde taziyeleri kabul eden Fatih Acacı'nın babası Mehmet Ali Acacı'ya taziye ziyaretinde bulundu. Acılı iki baba birbirlerine sarıldı, başsağlığı diledi. Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır, Adalet Bakanlığı'nın suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenleme yapacağı haberlerini takip ettiklerini söyleyerek, "Bir an önce uygulamaya geçilsin istiyoruz. Çok acilen suça sürüklenen çocuk olayını kaldırsınlar. Bizim başımıza geldi; ama bir başka Ahmet'in, Mehmet'in başına kimsenin çocuğunun başına gelmesin. Cezaların artırılması en üst düzeyden bu çocukların cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Şahin Çakır, yeni çıkacak yasanın geçmişte işlenmiş suçları kapsamayacağını bildiğini söyleyerek, "Bu yasanın bize vurmayacağını biliyoruz. Avukatlarımızdan öğrendik. Ama bizim tarafımızdan da en yüksek cezadan ceza verilmesini istiyoruz. Tek talebimiz bu. Biraz kalbimiz ferahlasın. Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Meclis'te aile görüşmelerini yapalım diyorum. Cumhurbaşkanımızdan isteğimiz Meclis'te aileler olarak biz de sesimizi duyuralım" ifadelerini kullandı.

'CEZALARIN ARTIRILMASI GEREKİYOR'

Mehmet Ali Acacı da 15 yaşındaki çocuğunu gençliğinin baharında toprağa verdiğini söyleyerek, "Hakan Çakır kardeşimizin vefatını da basından duyduk, onun vefatına da çok üzülmüştük. Aynı olay benim başıma da geldi. Bu tür olayların bir an önce sonlanması ve devletin buna bir el atması lazım. Cezaların artırılması gerekiyor" dedi. Mehmet Ali Acacı, konuyla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de açıklama yaptığını hatırlatarak, "Bir an önce bunun çaresine bakılsın. Dileğimiz hemen bu kanunun çıkarılması. Adil bir şekilde Meclis'ten kanunun geçmesini istiyoruz. Bunlar cezasız kalmasın" diye konuştu.

Acacı, oğlunun öldürülmesinden sonra tehdit mesajları almaya devam ettiklerini söyleyerek, "Asarız keseriz, size şöyle yapacağız. Devletimiz bunlar kimse bu kişileri bulsun. Acımız varken bir de bu tehdit mesajlarıyla uğraşıyoruz. Bu mesajlar gece saat 02.00-03.00 sıralarında geliyor" dedi.