Samsun merkezli 'çocuk müstehcenliği' operasyonunda 20 şüpheli adliyede
Samsun merkezli 19 ilde düzenlenen çocuk müstehcenliği operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alındı. 20 şüpheli adliyeye sevk edildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
SAMSUN merkezli 19 ilde düzenlenen 'çocuk müstehcenliği' operasyonunda gözaltına alınan 40 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çocuk müstehcenliğine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, 6 Ocak'ta Samsun merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 40 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Adreslerde ekiplerin yaptığı aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 20'si bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Diğer 20 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.