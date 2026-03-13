Haberler

Mardin'de 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı ve cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
Böyle yardım olmaz olsun

Garip gurabayı bu lanet şovunuza alet etmeseniz keşke