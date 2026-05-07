Siirt'te Çocuk Hakları Komitesi üyeleri, Deneyap Teknoloji Atölyesi'ni ziyaret etti

Siirt'te İl Çocuk Hakları Komitesi üyeleri, Deneyap Teknoloji Atölyesi'ni ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, ziyarette İl Çocuk Hakları Komitesi üyeleri okul dışı zamanlarını verimli değerlendirmeleri, zararlı alışkanlıklardan korunmaları, akranlarıyla tanışıp kaynaşmaları ve kaliteli vakit geçirmeleri amacıyla Gençlik Merkezi'nde yer alan Deneyap Teknoloji Atölyesi'ni gezdi.

Atölyede teknoloji, bilim ve üretim odaklı etkinlikleri yerinde inceleme fırsatı bulan çocuklar, sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyici faaliyetleri de yakından gördü.