Çocuğunun yanında erotik video kaydı yapan kadına soruşturma

Sosyal paylaşım sitesi üzerinden bir çocuğun bulunduğu odada erotik video kaydı yapan kadın hakkında resen soruşturma başlatıldı. Savcılıkça kaydı yapan ve yayınlayan şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Sosyal medyada gündeme gelen son videoda bir kadın çocuğunun olduğu odada cinsel içerikli canlı yayın açarak takipçilerine görüntü verdi. Görüntülerde kadının yayın sırasında çocuğuna bir yandan yanıt verip bir yandan da görüntü vermeye devam ettiği anlaşıldı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Söz konusu yayının ardından kadının çocuğunun yanında böyle bir yayın yapması büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları kadına ateş püskürdü.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Görüntülerin bazı sitelerde yayınlanması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "Müstehcenlik ve hayasızca hareketler" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Savcılıkça kaydı yapan ve yayınlayan şüpheli veya şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verildi.