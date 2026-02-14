Haberler

Aydın'da firari hükümlü yakalandı

Aydın'da firari hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Aydın'da çocuğa karşı cinsel istismar suçundan 18 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan D.K. polis tarafından markette yakalandı ve cezaevine gönderildi.

AYDIN'da 'çocuğa karşı cinsel istismar' suçundan 18 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü D.K.(55), polis ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Efeler ilçesine bağlı Güzelhisar Mahallesi'nde 'çocuğa karşı cinsel istismar' suçundan 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranma kaydı bulunan D.K.'yi, alışveriş yaptığı marketten çıkarken yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

