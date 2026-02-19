Çocuğa ahırda şiddet uygulayan şüpheli tutuklandı
Güvercinlerini çaldığı iddiasıyla 17 yaşındaki çocuğu ahıra götürüp darbettiği ve köpekle korkuttuğu anların görüntülerinin ardından başlatılan soruşturmada serbest bırakılan ve sonra tekrar gözaltına alınan Y.K. (21), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı