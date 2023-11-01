CNN TÜRK, son dakika gelişmelerini ve doğru analizleri izleyicilere aktararak en çok izlenen haber kanalı oldu. Yaz döneminde AB ve ABC1 gruplarında yüksek izlenme oranlarına sahip olan CNN TÜRK, ekim ayında prime time'da da zirvede yer aldı.

CNN TÜRK Ekim Ayında En Çok İzlenen Haber Kanalı Oldu

'İlk bilen siz olun' sloganıyla son dakika gelişmelerini, en doğru analizleri ve doğru tespitleri izleyiciye aktaran CNN TÜRK ekim ayında da en çok izlenen haber kanalı oldu.

Türkiye'yi sarsan 6 Şubat depreminde, Karabağ'da, Suriye'de, Fas'ta Libya'da, İsrail- Filistin çatışmasında, haberin olduğu her yerde yaptığı canlı yayınlar ve son dakika gelişmeleri ile adından söz ettiren CNN TÜRK, yaz döneminde haber kanalları arasında AB ve ABC1 gruplarında gösterdiği yüksek izlenme oranları ile zirvede yer almıştı.

'Haber masada değil, sahada yapılır' anlayışıyla her daim seyircinin tercihi olan CNN TÜRK, ekim ayında AB, ABC1 ve total kategorilerinde prime time da en çok izlenen haber kanalı oldu. AB ve ABC1 kategorisinde de tüm gün ve prime time da rakiplerini geride bıraktı.