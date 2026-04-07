Haberler

CNN: ABD Başkanı Trump'ın dünkü basın toplantısındaki açıklamalarının bir kısmı "gerçeği yansıtmıyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CNN, Trump'ın basın toplantısında dış politikaya dair yaptığı açıklamaların bir kısmının hatalı ve gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Balanssız bilgiler arasında, ABD-İsrail-İran Savaşı ile ilgili yanlış iddialar yer aldı.

Amerikan CNN televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün düzenlediği basın toplantısında, ABD/İsrail- İran Savaşı ile izlediği dış politika hamlelerine ilişkin yaptığı açıklamaların bir kısmının "hatalı ve gerçeği yansıtmayan" bilgiler içerdiğini öne sürdü.

CNN'in teyit hattınca hazırlanan haberde, Trump'ın, İran gündemine ve dış politika performansına ilişkin dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında daha önce çürütülen bazı iddiaları tekrar ettiği ileri sürüldü.

Bu kapsamda Trump'ın, ABD/İsrail-İran Savaşı'nda ABD'ye ait uçakların çoğunun "dost ateşi" sonucu kaybedildiği yönündeki açıklamasının doğru olmadığı, bazı uçakların İran tarafından vurulduğu aktarıldı.

Haberde, Trump'ın, 2000'de yayımlanan "Hak Ettiğimiz Amerika" adlı kitabında terör örgütü El Kaide'nin elebaşı Usame bin Ladin'in öldürülmesi çağrısında bulunduğu yönündeki iddiasının da gerçeği yansıtmadığı, kitapta bin Ladin'den sadece kısaca bahsedildiği ifade edildi.

Trump'ın "8 savaşı sona erdirdiği" yönündeki ifadesinin de "doğru olmadığı", bu kapsamda dile getirilen çatışmalardan bazılarının savaş niteliği taşımadığı ya da sona ermediği kaydedildi.

Öte yandan Trump'ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD'ye çok sayıda mahkum gönderdiği yönündeki iddiasının da kanıtlanamadığı belirtildi.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

