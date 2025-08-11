CNN Travel Bodrum'u Tanıttı: Tarih ve Doğanın Büyüsü

CNN'in seyahat bölümü olan CNN Travel, Bodrum'un tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımını yaptı.

CNN Travel, Muğla'nın Bodrum ilçesinin 3000 yıldan eskiye uzanan zengin tarihi ve doğal güzellikleri sayesinde yerli yabancı birçok turistin ilgisini çektiğini belirtti.

Eski çağlarda Halikarnassos olarak bilinen Bodrum'un, amfi tiyatrosu ve Bodrum Kalesi gibi yapılarıyla geçmişin izlerini günümüze taşıdığı vurgulanan haberde, ayrıca, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen Bizans dönemine ait gemi enkazlarının, ziyaretçilere adeta tarih içinde bir yolculuk fırsatı sunduğu aktarıldı.

Haberde, Bodrum'un 1960'lı ve 1970'li yıllarda "bohem cenneti" olarak ün kazandığı; 1980'ler ve 1990'larda ise yalnızca bu bohem ruhuyla değil, zengin tarihi mirası ve eşsiz doğal güzellikleri sayesinde turizmin hızla yükselişe geçtiği vurgulandı.

Milas-Bodrum Havalimanı'nın açılmasıyla ününü tüm dünyaya duyurmaya başlayan Bodrum'un şu anda berrak denizi, güzel plajları ve 5 yıldızlı otelleri sayesinde birçok milyoner ve ünlüyü ağırladığı kaydedildi.