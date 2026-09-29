CNN, MS NOW ve Politico, Beyaz Saray akreditasyonları için mahkemeye başvurdu

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ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'a girişleri yasaklanan CNN, MS NOW ve Politico medya kuruluşları, geçici akreditasyonlarının dava sonuçlanana kadar uzatılması talebiyle mahkemeye başvurdu.

Trump'ın "yalan haber" suçlamasıyla Beyaz Saray'dan yasakladığı üç medya kuruluşu, "ABD Anayasası'nın Birinci Ek Maddesince güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüğüne doğrudan bir saldırı" olduğunu savunduğu hamleye karşı hukuki mücadelesini sürdürüyor.

CNN, MS NOW ve Politico, federal mahkemeye sundukları dilekçede, akreditasyonlarının geçen hafta yargıç kararıyla 14 günlüğüne iade edilmesine rağmen Beyaz Saray'a girişlerinin "öngörülemez ve tutarsız şekilde" engellenmeye devam edildiğini belirtti.

Haber kuruluşları, konuyla ilgili dava sonuçlanana kadar, Beyaz Saray'a girişlerine yönelik engelin kaldırılmasını istedi.

Politico, karara rağmen Beyaz Saray'a alınmadığını duyurmuştu

Trump, 18 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CNN, MS NOW ve Politico'nun "Beyaz Saray'dan derhal yasaklandığını" açıklamış ve bu karara gerekçe olarak "sürekli yalan haber yapmalarını" göstermişti.

CNN, MS NOW ve Politico ise Trump'ın, muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişini yasaklama kararına karşı federal mahkemede dava açmıştı.

ABD'de federal yargıç 24 Eylül'de CNN, MS NOW ve Politico'nun Beyaz Saray'a erişimleri için gerekli akreditasyonlarının 8 Ekim'e kadar iadesine hükmetmişti.

Ancak Politico karara rağmen, bir muhabirinin Beyaz Saray'a girişine izin verilmediğini açıklamıştı.

Kaynak: AA