Clinton, Putin'e Bin Ladin İçin Koordineli Strateji Önerdi

ABD'de eski Başkan Bill Clinton'ın, o dönem El Kaide elebaşı Usame Bin Ladin'in yakalanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "koordineli strateji" önerdiği ortaya çıktı.

Moskova'da 4 Haziran 2000'de Putin-Clinton'ı bir araya getiren görüşmeye ilişkin arşiv evrakları, gizliliğinin kaldırılması sonrası ABD'de George Washington Üniversitesine bağlı Ulusal Güvenlik Arşivince yayımlandı.

Kamuoyuyla paylaşılan ve "Görüşme Muhtırası: Putin ile İlk Genel Toplantı" başlıklı tutanaklara göre, 67 dakikalık görüşmede Clinton, Putin'den o dönem El Kaide elebaşı Bin Ladin'in "avlanmasına yardım etmesini" talep etti.

Putin'e hitaben "Ülkelerimiz arasında, özellikle Bin Ladin'e karşı terörle mücadele işbirliği ne olacak?" diye soran Clinton, Washington ile Moskova arasında "koordineli bir strateji" oluşturulmasını önerdi.

Clinton, "Bin Ladin ile başa çıkmak için kapsamlı bir yaklaşım geliştirmek üzere halkımızı bir araya getirmeliyiz" ifadesini kullandı.

O dönem Devlet Başkanlığı görevinde ilk ayını dolduran Putin, görüşmede bu talebe yanıt olarak bölgede uluslararası bir terör yapısı oluşturulduğunu savundu.

Putin, Rus "terörizm karşıtı" unsurların iyi bir şekilde çalıştığını belirterek, bölgede terörizmle mücadele için "ortak bir cephe kurulması" gerektiğini kaydetti.

NATO detayı

Görüşmede liderler, Rusya'nın NATO'ya katılma olasılığını da ele aldı.

Clinton, askeri bloğun doğuya doğru genişlemesinin Moskova'daki birçok kişi tarafından bir "sorun" olarak algılandığına dikkati çekti.

Putin, "Rusya ve NATO arasında tam kapsamlı ilişkiler olmalı." ifadesini kullandı.

Tutanaklara göre, dönemin ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright ile Rusya Dışişleri Bakanı İgor İvanov da görüşmede yer aldı.

Clinton, 1993-2001'de ABD Başkanlığı görevini üstlenmişti.

1999'da Rusya'nın 5. başbakanı olan Putin, 31 Aralık 1999'da Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in ani şekilde istifa etmesiyle devlet başkan vekili olmuştu. 2000'de yapılan devlet başkanı seçimini kazanan Putin, 2008'e kadar bu görevi 2 dönem yürütmüştü.

Bin Ladin, 11 Eylül'ün arkasındaki isim

11 Eylül 2001'de New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne (İkiz Kuleler) ve ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) terör saldırıları düzenlenmişti.

Olaylarda, 19 saldırgan hariç New York, Washington ve Pensilvanya'da toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırıları El Kaide örgütünün elebaşı Usame bin Ladin üstlenmişti.

Usame Bin Ladin, 2011'de ABD Özel Kuvvetlerinin Pakistan'ın Abbottabad ilçesindeki evine düzenlediği baskında ölü ele geçirilmişti.