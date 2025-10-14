Haberler

Claudia Madeira İstanbul'da Fado Konseri Verecek

Portekizli fado sanatçısı Claudia Madeira, 22 Ekim'de İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak. Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleşecek konserde Madeira'ya Miguel Silva ve Domingos Silva eşlik edecek.

Porto'da 5 Eylül 1982'de dünyaya gelen Portekizli sanatçı Claudia Madeira, fado müziğinin yeni kuşaktaki etkileyici temsilcilerinden biri olarak tanınıyor.

Madeira, küçük yaşlarda babasına üzüm bağlarında yardım ederken fado şarkıları söylemeye başladı. Katolik bir okula devam eden Madeira, aynı zamanda müzik ve ses eğitimi aldı.

Sanatçı, 2007 yılında "Operaçao Triunfo" adlı ulusal yetenek yarışmasının üçüncü sezonuna katılarak, fadoyu yeniden gündeme taşımasıyla ülke çapında tanındı. Yarışmanın ardından RTP1 kanalında yayımlanan çeşitli sabah programlarında solist olarak sahne aldı.

İlk albümü "Fado fora de Portas"ı 2012'de, ikinci albümü "Caminho"yu ise 2019'da yayımlayan Claudia Madeira, bugün Lizbon ve Porto'nun seçkin fado evlerinde düzenli olarak sahne alıyor.

Madeira, aynı zamanda Kanada, ABD, Brezilya, Fransa, Belçika, Hollanda, Çin, İspanya, Romanya, İsviçre ve Almanya gibi ülkelerde de konserler verdi.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
