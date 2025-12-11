Haberler

Claire et Antho 14 Aralık'ta AKM'de sanatseverlerle buluşacak

Gölgeler, dans ve fiziksel tiyatroyu harmanlayan Claire et Antho, 14 Aralık'ta İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. Performansları, görsel bir şölen sunarak izleyicileri derinlikli bir hikaye yolculuğuna çıkaracak.

Claire et Antho, gölgeler, dans ve fiziksel tiyatroyu buluşturan performansını İstanbul'da sahneleyecek.

Atatürk Kültür Merkezinden ( Akm ) yapılan açıklamaya göre, canlı gölgeleri, fiziksel tiyatroyu ve dansı harmanlayan özgün sahne gösterisiyle geniş bir hayran kitlesi edinen ikili, 14 Aralık saat 20.30'da AKM Tiyatro Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Dünya genelinde milyonlarca izleyiciye ulaşan Claire et Antho, anlattıkları hikayeleri derinlikli mesajlarla besleyerek görsel bir şölen sunacak.

Fransız grup, gölgelerin dramatik gücünü modern dansla birleştiren özel koreografileriyle izleyiciyi hem duygusal hem estetik bir yolculuğa çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
