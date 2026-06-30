Çin Komünist Partisi'nin Üye Sayısı 101 Milyonu Aştı

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) üye sayısı 2025 sonu itibarıyla 101,29 milyona yükseldi.

ÇKP Merkez Komitesi Organizasyon Dairesi'nin salı günü 105. kuruluş yıldönümü öncesinde açıkladığı verilere göre, üye sayısı 2024 yılı sonuna kıyasla 1,01 milyon kişi (yüzde 1) arttı.

ÇKP'nin taban düzeyindeki parti örgütlerinin sayısı ise 2025 yılı sonu itibarıyla bir önceki yıla göre 181.000 (yüzde 3,4) artarak 5,43 milyonu aştı.

Kaynak: Xinhua