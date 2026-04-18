Cizreli sporculardan masa tenisinde başarı

Nevşehir'de düzenlenen Okul Sporları Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda Cizre'den katılan üç sporcu, iki birincilik ve bir üçüncülük elde etti. Antrenörler, bu başarıların disiplinli çalışmanın sonucunda olduğunu vurguladı.

Nevşehir'de düzenlenen Okul Sporları Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasına katılan Şırnak'ın Cizre ilçesinden 3 sporcudan ikisi birincilik, biri üçüncülük elde etti.

Nevşehir'de 16-17 Nisan'da düzenlenen şampiyonaya katılan Cizre Prof. Dr. Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden klas 5 kategorisinde Abdurrahman Önel ve klas 4 kategorisinde Aydın Yıldırım şampiyon, klas 7 kategorisinde Mahir Dadak üçüncü oldu.

Antrenörler ve okul yönetimi, sporcuların bu başarısının tesadüf olmadığını, disiplinli çalışmanın sonucunda bu madalyaların elde edildiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Abidin Yel
Yeniden kapatılan Hürmüz'de sıcak dakikalar: 2 gemiye ateş açıldı

Yeniden kapatılan Hürmüz'de sıcak dakikalar! 2 gemiye ateş açıldı
Pes dedirtti! Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz

Pes dedirtti! Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz
Messi'nin eşi Roccuzzo'nun taktığı kolyenin değeri dudak uçuklattı

Boynunda bir servet taşıyor: Taktığı kolyenin değeri inanılmaz
Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi

Okul katliamında şok detay! Görev değişikliği sonrası felaket
Abla Doku'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler

Abla Doku'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil...
Pes dedirtti! Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz

Pes dedirtti! Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz
Mahkeme İnan Kıraç'ın evliliği için son noktayı koydu

Mahkeme İnan Kıraç'ın evliliği için son noktayı koydu
Galatasaray'da eski kaptanlar Muslera ve Mertens dümene geçti

Eski kaptanlar dümene geçti