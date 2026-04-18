Cizreli sporculardan masa tenisinde başarı
Nevşehir'de düzenlenen Okul Sporları Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda Cizre'den katılan üç sporcu, iki birincilik ve bir üçüncülük elde etti. Antrenörler, bu başarıların disiplinli çalışmanın sonucunda olduğunu vurguladı.
Nevşehir'de 16-17 Nisan'da düzenlenen şampiyonaya katılan Cizre Prof. Dr. Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden klas 5 kategorisinde Abdurrahman Önel ve klas 4 kategorisinde Aydın Yıldırım şampiyon, klas 7 kategorisinde Mahir Dadak üçüncü oldu.
Antrenörler ve okul yönetimi, sporcuların bu başarısının tesadüf olmadığını, disiplinli çalışmanın sonucunda bu madalyaların elde edildiğini bildirdi.