Haberler

Cizre BİLSEM öğrencileri TEKNOFEST 2026'da yarı finale yükseldi

Cizre BİLSEM öğrencileri TEKNOFEST 2026'da yarı finale yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki İsmail Ebul-iz Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, TEKNOFEST 2026 İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda iki farklı projeyle yarı finale yükseldi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde İsmail Ebul-iz Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri TEKNOFEST 2026'da yarı finale yükseldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, BİLSEM öğrencileri "İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması"nda üstün performanslarıyla yarı final aşamasına yükselerek Cizre'nin gururu oldukları bildirildi.

İnsanlık Yararına Teknolojiler Sağlıklı ve İyi Yaşam Teknolojileri Ortaokul Kategorisinde danışmanlığını Murat Işıkoğlu'nun yaptığı, öğrenci Yağız Taha Doğan ve Dicle Nur Işıkoğlu'nun yer aldığı Genç Cezeriler Takımı, "Engelsiz Yaşam ve Erişilebilirlik Projesi" ile yarı finale yükseldiği belirtilen açıklamada, "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması Sağlıklı Yaşam İlkokul Kategorisinde ise danışmanlığını Tuba Çaça Kül'ün yürüttüğü, Gülbin Bulut ve Asmin Öner'in yer aldığı Can Dostum Takımı Fiziksel ve Zihinsel Sağlık Projesi ile TEKNOFEST 2026'da yarı finale yükselerek bir başarıya imza attı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Abidin Yel
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu ve Berdan Mardini...

İşte test sonucu pozitif çıkan ünlüler: Kenan Doğulu ve Beren Saat...

İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüleri

İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berlin'de casusluk savaşı: Rusya, İran, Çin ve Türkiye başı çekiyor

İtiraf Avrupa devinden: MİT, bizim ülkemizde çok aktif
Ünlü şarkıcı Gökhan Özen aşka geldi

Eski CHP'li bakanın damadıydı; şimdi yeni aşkıyla gündemde

İBB davasında 5 kişi için tahliye talebi

İBB davasında çok sayıda kişi için tahliye talebi
Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığa mahkeme acımadı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in katiline mahkeme acımadı! İşte aldığı ceza
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz

Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o ismin atandığı ilimiz
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB yöneticisi evinin önünden kaçırıldı
İsmail Kartal'dan ayağının tozuyla transfer müjdesi

İsmail Kartal'dan ayağının tozuyla transfer müjdesi