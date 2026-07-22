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Şırnak'ta kaza: Ağır yaralanan Ali Yabansu ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya sevk edildi

Şırnak'ta kaza: Ağır yaralanan Ali Yabansu ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya sevk edildi
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Ali Yabansu, ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya sevk edildi. Kazada sürücü Ahmet T. ve Müslüm K. de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesindeki kazada ağır yaralanan Ali Yabansu (56), ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Şırnak'ın Cizre ilçesi Çığır mevkisinde meydana geldi. Ahmet T.'nin (43) kullandığı 34 AJ 7190 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Sürücü Ahmet T. ile otomobildeki Ali Yabansu ve Müslüm K. (51) yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Yabansu, durumunun ağır olması nedeniyle Cizre'den kaldırılan ambulans helikopterle Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının tedavisine Şanlıurfa'da devam edileceği bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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