Cizre'de çocuklara Ramazan Bayramı dolayısıyla giyim yardımı

Yetimler Vakfı, Cizre'de ihtiyaç sahibi çocuklara Ramazan Bayramı dolayısıyla ayakkabı ve kıyafet yardımı sağladı. Çocuklar, hayırseverlerin destekleriyle beğendikleri eşyaları seçerek mutlu oldu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Yetimler Vakfı tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklara ayakkabı ve kıyafet yardımı yapıldı.

İhtiyaç sahibi çocuklar, yakınları ile birlikte bir mağazaya giderek, beğendikleri elbise ve ayakkabıları aldı.

Yetimler Vakfı Şırnak Temsilcisi Yusuf Özalp, yaptığı açıklamada, ramazan ayı boyunca hayırseverlerin gönderdiği gıda ve nakdi yardımları çocuklara ulaştırdıklarını söyledi.

Özalp, şöyle konuştu:

"Yetim ve öksüz kardeşlerimizle mağazaya geldik. Hayırseverlerimizin desteğiyle, anneleriyle beraber elbiselerini ve ayakkabılarını mutlu bir şekilde seçtiler. Onlar mutlu olunca biz de mutluk olduk ve bu anlamlı ana şahitlik etmenin de gururunu yaşadık."

Özalp, yardımlarına devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Abidin Yel
