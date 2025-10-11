Cizre'de Trafik Kazası: 8 Yaralı

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Bozalan TOKİ mevkisinde meydana geldi. İdris A. yönetimindeki 80 GZ 800 plakalı otomobil ile Hüseyin T. idaresindeki 49 AAP 979 plakalı hafif ticari aracın çarpıştığı kazada araçlardaki 8 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak),