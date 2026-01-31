Haberler

Şırnak'ta şarampole devrilen mikrobüsteki 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Irak uyrukluları taşıyan mikrobüs, D-400 kara yolunda şarampole devrildi.

Irak uyrukluları taşıyan Mohsın Mohammed Shareef Saeed Al-Hayo (53) yönetimindeki 06 MD 4875 plakalı mikrobüs, D-400 kara yolu Yolaçan köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Nabel Oahab Jasem Jasem (50), Ahmet Mohammed Shareef Saeed Al-Hayo (60), Shareef Mustafa Husseın Chachan (51), Rıhab Waleed Ahmet Al Tawaeel (51), Shareef Thaaer Mohammed Al Hayo (39), Safwan Salah Mohammed (58) ve Khalıd Mohammed Shareef Saeed Al-Hayo (55) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Cizre ve İdil devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Nabel Oahab Jasem Jasem ile Ahmed Mohammed Shareef Saeed Al-Hayo, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
