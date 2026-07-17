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Şırnak'ta bir tırda 9 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde Irak'tan gelen bir tırda narkotik köpeği 'Cessi'nin de katılımıyla yapılan aramada 9 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir tırda 9 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak'tan Türkiye'ye uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir tırda arama yaptı.

Aracın çekici ve dorsesinde narkotik köpeği "Cessi"nin katılımıyla yapılan aramada, 9 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü M.G. ile araçtaki şüpheli H.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
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