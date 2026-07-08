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Cizre'de kontrolden çıkarak devrilen TIR'ın şoförü yaralandı

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde kontrolden çıkan TIR yan yattı. Kazada sürücü yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde kontrolden çıkarak yan yatan TIR'ın şoförü yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Cizre Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. T.S. idaresindeki 31 RV 801 plakalı TIR, kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada TIR şoförü yaralanırken, İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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