İçişleri Bakanlığı, Cizre'de düzenlenen sempozyumla ilgili koruma görüntüleriyle ilgili inceleme başlattı

Bakanlığın resmi hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Cizre'de düzenlenen bir sempozyumla ilgili 'koruma görüntülerinin' kamuoyuna yansımasıyla birlikte, görüntülerle ilgili inceleme başlatılmış, sonrasında da konuyla ilgili 2 müfettiş görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine verildi.