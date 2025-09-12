Haberler

Cizre'de Rehber Öğretmenlere Yönelik Toplantı Gerçekleştirildi

Cizre Kaymakamlığı Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, rehber öğretmenlerin rolü ve yürütülecek rehberlik faaliyetleri değerlendirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü İke, rehber öğretmenlerin öğrencilerin gelişimindeki önemine vurgu yaptı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde rehber öğretmenlere yönelik toplantı düzenlendi.

Cizre Kaymakamlığı Konferans Salonunda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Şube Müdürü Mevlüt Gayirinal, Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) Müdürü Abdulbaki Sülger ve ilçede görev yapan rehber öğretmenler katıldı.

Toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İke, her öğrencinin eğitim yolculuğunun kendine özgü olduğuna dikkati çekerek, "Rehber öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin akademik, duygusal, fiziksel ve sosyal gelişimlerinin her aşamasında onlara yol gösterici ve destekleyici bir rol üstlenmektedir. Bu nedenle çalışmalarınız, eğitim sistemimizin en güçlü unsurlarından biridir." dedi.

İke, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, öğrencilerin ruh sağlığını korumak, ailelerin ve öğretmenlerin karşılaştıkları güçlüklerde çözüm üretmek adına fedakarca çalışan tüm rehber öğretmenlere teşekkür ederek, 2025-2026 eğitim öğretim yılında kendilerine başarı diledi.

Toplantıda; yıl boyunca yürütülecek rehberlik faaliyetleri, uygulanması planlanan projeler ve öğrencilerin bütüncül gelişimini destekleyecek stratejiler değerlendirildi, RAM tarafından hazırlanan sunum incelenerek yeni döneme ilişkin uygulamalar öğretmenlerle paylaşıldı.

Toplantıda, öğretmenlerin görüş ve önerileri de dinlendi.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
