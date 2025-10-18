Haberler

Cizre'de Özel Öğretim Kursları Değerlendirildi

Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, özel öğretim kursları müdürleriyle bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda akademik başarıyı artırmaya yönelik çalışmalar konuşuldu.

Şırnak'ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren özel öğretim kursları müdürleriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Gayirinal başkanlığında, özel öğretim kurslarının müdürleriyle istişare ve değerlendirme toplantısı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlendi.

Toplantıda, özel öğretim kurslarının eğitim-öğretim süreçleri, öğrencilerin akademik başarılarının artırılmasına yönelik yürütülecek çalışmalar ve uygulanacak planlamalar ele alındı.

Gayirinal, özel öğretim kurumlarının eğitim sistemindeki önemine dikkat çekerek, "Öğrencilerimizin akademik başarılarını yükseltmek, onları sınavlara ve hayata en iyi şekilde hazırlamakta emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
