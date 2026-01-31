Haberler

Şırnak'ta bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Şırnak'ta bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Güncelleme:
Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen kazada, virajı alamayan otomobil bariyere çarparak 5 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

M.N. yönetimindeki 34 DTY 832 plakalı otomobil, Yeni Şırnak Yolu Bozalan TOKİ Konutları mevkisinde virajı alamayıp bariyere çarptı.

Kazada sürücü ile otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
