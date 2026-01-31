Şırnak'ta bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen kazada, virajı alamayan otomobil bariyere çarparak 5 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
M.N. yönetimindeki 34 DTY 832 plakalı otomobil, Yeni Şırnak Yolu Bozalan TOKİ Konutları mevkisinde virajı alamayıp bariyere çarptı.
Kazada sürücü ile otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel