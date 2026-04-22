Cizre'de okul güvenliği toplantısı düzenlendi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Kaymakam Ahmet Vezir Baycar başkanlığında okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Cizre Kaymakamlığınca, Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla okul içi ve çevresinde alınacak fiziki tedbirler ile kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Okul güvenliğine ilişkin birimlerce yürütülen çalışmalar, risk alanları ve mevzuatta yer alan düzenlemelerin görüşüldüğü toplantıda, öğrencilerin dijital dünyada karşılaştığı tehdit ve tuzaklara karşı geliştirilecek çözüm önerileri ile çocukların maruz kalabileceği tehlikelere karşı öğretmen ve velilerle eş güdüm içerisinde yürütülecek faaliyetler karara bağlandı.

Kaymakam Baycar, her zaman öğretmen, öğrenci ve velilerin yanında olduklarını belirtti.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Uysal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Başkomiser Sinan Duz ve okul müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Abidin Yel
