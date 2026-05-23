Cizre'de öğrenciler yaptıkları çalışma masasını ihtiyaç sahibi arkadaşlarına hediye etti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde mesleki eğitim gören öğrenciler, hazırladıkları çalışma masası ve sandalyeyi evinde çalışma alanı bulunmayan arkadaşlarına hediye etti.

Cizre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce yürütülen "Ben Her Yerde Varım Projesi" kapsamında okul atölyesinde çalışma masası ve sandalye yaptı.

Öğrenciler, hazırladıkları ürünleri evinde çalışma alanı bulunmayan arkadaşlarının evine götürerek teslim etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, öğrencilerin ortaya koyduğu dayanışmanın memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Mesleki eğitimin yalnızca üretim değil sosyal sorumluluk açısından da önemli olduğunu belirten İke, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığımızın ortaya koyduğu vizyonun Cizre'deki atölyelerde anlamlı bir çalışmaya dönüşmesi gurur verici. Burada sadece ahşaba değil dostluğa, kardeşliğe ve geleceğe de şekil verilmiş. Emeği geçen öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum."

Kaynak: AA / Abidin Yel
