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Cizre'de MESEM ve CESO öğrencilere Ahilik ve iş ahlakı semineri düzenledi

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Cizre'de MESEM ve CESO öğrencilere Ahilik ve iş ahlakı semineri düzenledi
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Cizre'de Ahilik Haftası kapsamında MESEM ve CESO işbirliğiyle düzenlenen seminerde öğrencilere Ahilik kültürü ve iş ahlakı anlatıldı. CESO Başkanı Halil Geleri, gençlere hibe ve finansman desteklerini anlatarak Kalkınma Yolu Projesi'nin yeni iş alanları getireceğini belirtti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında mesleki eğitim öğrencilerine Ahilik kültürü, iş ahlakı ve geleceğin meslek alanları anlatıldı.

Cizre Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) ve Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası (CESO) işbirliğiyle MESEM Konferans Salonu'nda, "Ahilik Haftası Semineri" düzenlendi.

Seminerde konuşan CESO Başkanı Halil Geleri, Ahilik teşkilatının tarihsel gelişimi ve toplumsal yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ticari hayatta ahlak, dürüstlük ve kaliteli üretimin önemine değinen Geleri, kendi işini kurmayı hedefleyen gençlere yönelik hibe ve finansman destekleri hakkında bilgi verdi.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Geleri, bölgede yürütülen Kalkınma Yolu Projesi'yle birlikte yeni iş alanlarının gündeme geleceğini belirtti.

MESEM Müdürü Mahmut Bağro, Geleri'ye plaket takdim etti.

Kaynak: AA
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