Cizre'de İhtiyaç Sahipleri için Geçici Giyim Mağazası Açıldı

Cizre'de İhtiyaç Sahipleri için Geçici Giyim Mağazası Açıldı
Güncelleme:
Deniz Feneri Derneği tarafından Cizre'de açılan geçici giyim mağazası, 600 aileye ücretsiz giyim desteği sunacak. Açılışta yapılan açıklamada, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak ve onların yükünü hafifletmek için çalışmaların süreceği vurgulandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Deniz Feneri Derneğince ihtiyaç sahipleri için "Geçici Giyim Mağazası" açıldı.

Derneğin Doğu Anadolu Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Mahallesi'nde açılışı yapılan mağazadan 600 aileye giyim desteği sunulacağı belirtildi.

Mağaza sayesinde ailelerin kendi ihtiyaçlarına göre kıyafetleri seçerek ücretsiz şekilde temin edeceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Amacımız kardeşlerimizin gönüllerine dokunmak, onların yükünü bir nebze olsun hafifletmektir. Bu hizmetimizi sürdürülebilir hale getirmek ve daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
