Cizre'de İhtiyaç Sahipleri için Geçici Giyim Mağazası Açıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Deniz Feneri Derneğince ihtiyaç sahipleri için "Geçici Giyim Mağazası" açıldı.

Derneğin Doğu Anadolu Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Mahallesi'nde açılışı yapılan mağazadan 600 aileye giyim desteği sunulacağı belirtildi.

Mağaza sayesinde ailelerin kendi ihtiyaçlarına göre kıyafetleri seçerek ücretsiz şekilde temin edeceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Amacımız kardeşlerimizin gönüllerine dokunmak, onların yükünü bir nebze olsun hafifletmektir. Bu hizmetimizi sürdürülebilir hale getirmek ve daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."