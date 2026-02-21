Haberler

Cizre'de okul müdürleri toplantısı yapıldı

Cizre'de okul müdürleri toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Toplantısı yapılarak eğitim süreçleri değerlendirildi. Toplantıda akademik başarı, devamsızlıkla mücadele ve okul güvenliği gibi konular ele alındı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde okul müdürlerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Toplantısı İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, ikinci döneme ilişkin eğitim öğretim süreçleri değerlendirilerek alınacak tedbirler ve yürütülecek çalışmalar karara bağlandı.

Akademik başarının artırılması, öğrencilerin sosyal ve ahlaki gelişimlerinin desteklenmesi, devamsızlıkla mücadele, okul güvenliği, ölçme ve değerlendirme uygulamaları ile devam eden projelerin ele alındığı toplantıda, okullarda eğitim kalitesinin sürdürülebilir şekilde yükseltilmesine yönelik planlamalar yapıldı.

İke, okul müdürlerinin eğitim sisteminin sahadaki en önemli uygulayıcıları olduğunu belirterek, maarif politikalarının etkin ve kararlı bir şekilde uygulanmasında okul yöneticilerinin kritik rol üstlendiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Abidin Yel
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor

e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek

Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

65 yaşa müjde! Doğal gaz yönetmeliği sil baştan değişti

65 yaşa müjde! Doğal gaz yönetmeliği sil baştan değişti
Uzun süredir sessizdi! Abdullah Gül'den dikkat çeken sözler

Uzun süredir sessizdi! Abdullah Gül'den dikkat çeken sözler
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı

Jandarmadan şafak operasyonu! Yüzlerce kişi yakalandı
Ali Yerlikaya'nın 'bilgi sızdırdığı' iddia edilen danışmanından açıklama var

Yerlikaya'nın bilgi sızdırdığı iddia edilen danışmanından açıklama var
65 yaşa müjde! Doğal gaz yönetmeliği sil baştan değişti

65 yaşa müjde! Doğal gaz yönetmeliği sil baştan değişti
Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı

Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı! Kilitlerin atılma nedeni tuhaf
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?

Genç kızın kıyafetini gören yaşlı kadın, konuşmadan edemedi