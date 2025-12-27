Haberler

Cizre Milli Eğitim Müdürü İke ders çalışma salonunda incelemede bulundu

Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, 'Her Mahalleye Çalışma Salonu Projesi' kapsamında Yafes Mahallesi'nde açılan ders çalışma salonunu inceledi. Proje ile öğrenciler için güçlü bir öğrenme zemini oluşturulması hedefleniyor.

Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, ders çalışma salonunda incelemede bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Her Mahalleye Çalışma Salonu Projesi" kapsamında Yafes Mahallesi'nde hizmete açılan ders çalışma salonunu ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İke, proje çerçevesinde ilçede açılan 5 ders çalışma salonunun öğrenciler için güçlü bir öğrenme zemini sunduğunu söyledi.

İke, şunları kaydetti:

"Ders çalışma salonları yalnızca sınavlara hazırlanan öğrenciler için değil, aynı zamanda kitap okumak ve verimli zaman geçirmek isteyen tüm vatandaşlar için önemli bir imkan sunuyor. Öğrenmeye adanmış bu salonlara adım attığınız anda, burada yapılabilecek tek şeyin ders çalışmak, okumak ve yazmak olduğunu hissediyorsunuz. Sessiz ve düzenli ortamıyla gençlerimizin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayan bu alanları çok önemsiyoruz."

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
