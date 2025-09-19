Haberler

Cizre'de Caddeye Sırrı Süreyya Önder'in İsmi Verildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde belediye meclisi, 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'in ismini bir caddeye vererek anma programı düzenledi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde belediye meclisinin aldığı kararla bir caddeye 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in adı verildi.

Cizre Belediyesinin eylül ayı meclis toplantısında Önder'in isminin ilçede bir caddeye verilmesi önerildi.

Önerinin belediye meclis üyelerince kabul edilmesinin ardından Cudi ve Nur mahalleleri arasında bulunan İdil Caddesi'nin isminin "Sırrı Süreyya Önder Caddesi" olarak değiştirildi.

Caddede düzenlenen programda, belediye ekiplerince yeni tabela konuldu.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
Semiramis Pekkan erken teşhisle hayatını kurtaran süreci anlattı

Küçük bir olayla başladı, doktorun telefonu her şeyi değiştirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü yorumcular Okan Buruk'a ateş püskürdü: Yarın kovardım

Ünlü yorumcular Okan Buruk'a ateş püskürdü: Yarın kovardım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.