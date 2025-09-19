Cizre'de Caddeye Sırrı Süreyya Önder'in İsmi Verildi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde belediye meclisi, 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'in ismini bir caddeye vererek anma programı düzenledi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde belediye meclisinin aldığı kararla bir caddeye 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in adı verildi.
Cizre Belediyesinin eylül ayı meclis toplantısında Önder'in isminin ilçede bir caddeye verilmesi önerildi.
Önerinin belediye meclis üyelerince kabul edilmesinin ardından Cudi ve Nur mahalleleri arasında bulunan İdil Caddesi'nin isminin "Sırrı Süreyya Önder Caddesi" olarak değiştirildi.
Caddede düzenlenen programda, belediye ekiplerince yeni tabela konuldu.
Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel