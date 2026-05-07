Haberler

Şırnak'ta hafızlığını tamamlayan 335 öğrenci icazet aldı

Şırnak'ta hafızlığını tamamlayan 335 öğrenci icazet aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde El-Cezeri Yatılı Kur'an Kursları'nda hafızlık eğitimini tamamlayan 335 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi. Törende, valilik ve Diyanet İşleri yetkilileri belge ve hediyeleri öğrencilere takdim etti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 335 öğrenci, icazet belgelerini törenle aldı.

El-Cezeri Yatılı Kur'an Kursları bünyesinde hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için Cizre 100. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda icazet merasimi düzenlendi.

Törende 335 hafıza icazet belgeleri ve hediyeleri, Vali Birol Ekici, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sadide Akbulut, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Vali Ekici, hafızlık icazet töreninde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Ekici, "Bizler Hz. Nuh'un mekanlarında yaşıyoruz. 70'ten fazla 'Cezeri' ismini kullanan alimimiz var. Biz bu topraklarda yeni Cezerileri, yeni ilim adamlarını sizlerle yetiştireceğiz." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Akbulut da icazet töreninin yalnızca bir mezuniyet olmadığını, hafızların büyük bir emekle bu noktaya geldiğini dile getirdi.

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar da Kur'an-ı Kerim'i ezberlemenin yalnızca güçlü bir hafızanın değil, sabrın, disiplinin, gayretin ve adanmışlığın da göstergesi olduğunu ifade ederek, "Genç yaşlarında böylesine kıymetli bir emaneti gönüllerine nakşeden evlatlarımızı yürekten tebrik ediyorum." dedi.

İl Müftüsü Arif Yeşiloğlu da hafızları yetiştiren anne ve babalara teşekkür etti.

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasının ardından ilahi-kaside dinletisi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Abidin Yel
İran’da peş peşe patlama sesleri! Hürmüz Boğazı’nda alarm

İran’da peş peşe patlama sesleri
Adalet Bakanı Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi

Muhittin Böcek'in oğlu ve Özkan Yalım itirafçı oldu
Bakan Gürlek: Yakın zamanda Umut Altaş'ın iadesini bekliyoruz

Bakan Gürlek, Gülistan Doku dosyasında şifreyi çözecek ismi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde

Tüm şehir kenetlendi! 18 yıllık hasretin bitmesine son 90 dakika
Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü

Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü
Tchouameni, sanki takım arkadaşına yumruk atıp hastanelik etmemiş gibi kameralara poz verdi

Sanki arkadaşını yumruklayıp hastanelik etmemiş gibi yaptığına bakın
Kazakistanlı spor koçunun paylaşımı olay oldu

Herkes onu konuşuyor

Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde

Tüm şehir kenetlendi! 18 yıllık hasretin bitmesine son 90 dakika
Galatasaray maçı sonrası saldırmıştı! Selahattin Baki, Ali Koç'tan intikamını bakın nasıl aldı

Bu azarlanışın intikamını fena aldı!

Rusya'dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev'i terk edin

Putin'den önce ateşkes, sonra tehdit: Kenti terk edin...