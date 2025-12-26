Çivril'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Denizli'nin Çivril ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Denizli-Uşak istikametinde ilerleyen Celal Ağaç idaresindeki 64 DP 526 plakalı otomobil, Halil Alkan'ın kullandığı 20 ADV 534 plakalı otomobil ile Çıtak Mahallesi Mezarlık mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralan sürücü Halil Alkan, ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.