Denizli'de 10 yıl önce kaybolan genç kadının öldürüldüğü iddiasıyla yakalanan eski eşi tutuklandı
Denizli'nin Çivril ilçesinde 2016'da kaybolan 21 yaşındaki Ayşen Aycan'ın öldürüldüğü şüphesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden eski eş T.B. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. T.B., ifadesinde eşini öldürüp gömdüğünü söyledi ancak yapılan kazıda cesede ulaşılamadı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde 2016 yılında 21 yaşındaki Ayşen Aycan'ın kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Aycan'ın eski eş T.B. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
T.B'nin ifadesinde tartıştığı eşini öldürdüğünü söylediği belirtildi.
Zanlının eski eşinin cesedini gömdüğünü ileri sürdüğü yerde kepçeyle kazı yapıldığı, çalışmada bir sonuca ulaşılamadığı ifade edildi.
Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı, Kıralan Mahallesi'nde Aycan'ın 10 yıl önce kaybolmasına ilişkin anne Cemile Aycan'ın tekrar müracaatta bulunması üzerine çalışma başlatmış, soruşturma kapsamında kadının öldürüldüğü şüphesiyle aralarında eski eşi T.B'nin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.