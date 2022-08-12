Çirkin provokasyon! Suriyeli muhalifler TSK kontrolündeki bölgede Türk bayrağı yaktı

Suriye'nin kuzeyinde yer alan ve Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolündeki Cerablus ve Azez kentlerinde Türkiye karşıtı eylemler başlatıldı. Türk bayraklarını yakan bir grup gösterici, Türkiye'nin yapmış olduğu bölgedeki hizmetleri de hedef aldı. Türk bayrağını yakmadan önce ay yıldızı tahrip ettikten sonra peşine Türk bayrağı yakıldı. Ardından Özgür Suriye Ordusu bayrakları açıldı.

Kentte konvoylar yaparak Türkiye karşıtı sloganlar atıldı. Özgür Suriye Ordusu taraftarları, Esad ile barışmayacaklarını ileri sürdü. Tel Abyad'da eli silahlı Özgür Suriye mensupları bizzat eylemlere katılıp, destek verdi.