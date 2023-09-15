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Camide alkol alan şahıstan skandal sözler: Allah ile dertleştim biraz

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İstanbul'da çekilen bir fotoğrafta cami içerisinde alkol alındığı görüldü. Fotoğrafa "Allah ile dertleştim biraz" ifadesini not düşen şahsa tepki yağıyor.

İstanbul'da kaydedilen bir fotoğrafta bir şahsın, cami içerisinde alkol aldığı ve o anları fotoğrafladığı görüldü. Camide alkol içtiği görüntüleri, "Allah ile dertleştim biraz." notuyla paylaşan şahıs büyük tepki çekti.

Çirkin provokasyon! Camide alkol alan şahıstan skandal sözler: Allah ile dertleştim biraz

Takma isimle bir platformda skandal fotoğrafı paylaşan şahıs, "Alt kat boştu. Ben de çantadan çıkardım içtim. İstanbul'un çok işlek bir semtinde ama boş bir cami" dedi. "Nasıl becerdin bunu?" şeklindeki bir yoruma da cevap veren şahıs, "Atatürk'e ekber' dedim cesaretimi topladım girdim içeri" ifadelerini kullandı.

Çirkin provokasyon! Camide alkol alan şahıstan skandal sözler: Allah ile dertleştim biraz

Şahıs son olarak, "3 bin 200 küsur caminin kameralarına ayrı ayrı baksınlar, bulduklarında paşa paşa karakola ifade vermeye giderim" dedi.

Söz konusu skandal fotoğraf sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Kullanıcılar şahsın bir an önce bulunmasını isteyerek onlarca yorum yaptı. İşte o yorumlardan bazıları:

Çirkin provokasyon! Camide alkol alan şahıstan skandal sözler: Allah ile dertleştim biraz

Çirkin provokasyon! Camide alkol alan şahıstan skandal sözler: Allah ile dertleştim biraz

Çirkin provokasyon! Camide alkol alan şahıstan skandal sözler: Allah ile dertleştim biraz

Çirkin provokasyon! Camide alkol alan şahıstan skandal sözler: Allah ile dertleştim biraz

Çirkin provokasyon! Camide alkol alan şahıstan skandal sözler: Allah ile dertleştim biraz

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

İstanbul Cami Güncel Haberler

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