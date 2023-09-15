Camide alkol alan şahıstan skandal sözler: Allah ile dertleştim biraz

İstanbul'da kaydedilen bir fotoğrafta bir şahsın, cami içerisinde alkol aldığı ve o anları fotoğrafladığı görüldü. Camide alkol içtiği görüntüleri, "Allah ile dertleştim biraz." notuyla paylaşan şahıs büyük tepki çekti.

"ÇANTAMDAN ÇIKARIP İÇTİM"

Takma isimle bir platformda skandal fotoğrafı paylaşan şahıs, "Alt kat boştu. Ben de çantadan çıkardım içtim. İstanbul'un çok işlek bir semtinde ama boş bir cami" dedi. "Nasıl becerdin bunu?" şeklindeki bir yoruma da cevap veren şahıs, "Atatürk'e ekber' dedim cesaretimi topladım girdim içeri" ifadelerini kullandı.

"BULURLARSA PAŞA PAŞA GİDER İFADE VERİRİM"

Şahıs son olarak, "3 bin 200 küsur caminin kameralarına ayrı ayrı baksınlar, bulduklarında paşa paşa karakola ifade vermeye giderim" dedi.

TEPKİ YAĞIYOR

Söz konusu skandal fotoğraf sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Kullanıcılar şahsın bir an önce bulunmasını isteyerek onlarca yorum yaptı. İşte o yorumlardan bazıları: