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Antalya'nın mavi yolculuk rotası tatilcileri ağırlıyor

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Antalya Kemer’e bağlı Çıralı’da günübirlik tekne turlarının uğrak noktaları olan Aşıklar Mağarası, Akvaryum Koyu, Sazak Koyu ve Porto Ceneviz Koyu, dronla havadan görüntülendi. Berrak denizi ve ormanla çevrili doğal yapısıyla dikkat çeken koylar, yeşil ile mavinin buluştuğu eşsiz manzaralar sunuyor.

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı'da günübirlik tekne turlarının uğrak noktaları arasında yer alan koylar, dronla görüntülendi.

Beydağları Sahil Milli Parkı sınırlarındaki Çıralı'dan hareket eden tekneler, yaz sezonunda yerli ve yabancı turistleri bölgenin doğal güzellikleriyle buluşturuyor.

Sabah saatlerinde başlayan turlarda tekneler Aşıklar Mağarası, Akvaryum Koyu, Sazak Koyu ve Porto Ceneviz Koyu'na uğruyor.

Berrak denizi, kayalık kıyıları ve ormanla çevrili doğal yapısıyla dikkati çeken koylar, havadan çekilen görüntülerde yeşil ile mavinin buluştuğu manzaralar oluşturdu.

Turun ilk durağı olan Aşıklar Mağarası, mağara içinde yüzme imkanı sunarken, Akvaryum Koyu berrak sularıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Sazak Koyu ise kıyıya yakın yapısıyla yüzme bilmeyenler için uygun bir ortam sağlıyor. Koy çevresindeki ormanlık alanda doğa yürüyüşü de yapılabiliyor.

Rotanın son duraklarından Porto Ceneviz Koyu da sakin atmosferi ve doğal güzellikleriyle günübirlik mavi yolculukların öne çıkan noktaları arasında yer alıyor.

Tekne kaptanı Güven Aygün, AA muhabirine, Çıralı çevresindeki koyların ziyaretçilere hem yüzme hem de doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı sunduğunu söyledi.

Yaklaşık 5 yıldır kendi teknesini işlettiğini belirten Aygün, "Çıralı'da gezilmeye, görülmeye değer dört güzel koyumuz var. İlk durağımız Aşıklar Mağarası. Daha sonra Akvaryum Koyu, Sazak Koyu ve Porto Ceneviz Koyu'na gidiyoruz." dedi.

Turların sabah saatlerinde başlayıp akşamüstü Çıralı'ya dönüşle tamamlandığını anlatan Aygün, misafirlerin koylarda yüzme, doğada vakit geçirme ve bölgenin eşsiz güzelliklerini keşfetme fırsatı yakaladığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Can Yücel
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